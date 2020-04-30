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Российский врач предупредил, что волны жары летом могут быть опаснее коронавируса

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Российский врач предупредил, что волны жары летом могут быть опаснее коронавируса

Москва, 30 апреля. Волны жары грядущим летом, которые прогнозируют климатологи, могут быть опаснее коронавирусной инфекции, заявил руководитель лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Ревич.

По его словам, в Москве на фоне жары в 2010 году скончались 11 тысяч человек, а по всей России около 50 тысяч.

«Мы не должны забывать о климатических рисках в условиях жаркого лета», — подчеркнул он.

Как пишет РИА Новости, по словам эксперта, эти риски могут быть в десятки раз более существенными для людей. Эксперт подчеркнул, что во время волны жары в 5–7 дней со среднесуточной температурой более 23,8 градуса для столицы можно говорить о дополнительных 100–300 случаях смертей.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что во время майских праздников россиянам следует отказаться от вылазок на природу с шашлыками, а собравшимся на дачу лучше избегать общественного транспорта и контактов с посторонними людьми.

Депутат призвал россиян в майские праздники «уберечься от соблазна» и не ходить на шашлыки вопреки запретам, как это было в начале самоизоляции. Он напомнил, что чем строже все будут соблюдать ограничения, тем быстрее можно будет вернуться к обычному образу жизни.

Онищенко считает, что на майских праздниках можно отправиться на свою дачу, но на личном автомобиле, а не на общественном транспорте. Также следует воздержаться от контактов с другими людьми. По его мнению, при строгом соблюдении мер предосторожности выезд на дачу пойдет людям на пользу, снимет стресс и накопившееся в обществе из-за режима самоизоляции напряжение.

Российский врач предупредил, что волны жары летом могут быть опаснее коронавируса

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Источник: РИА Новости
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