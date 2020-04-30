Седокова в новом клипе оголила ягодицы и грудь

Москва, 30 апреля. Скандальная российская певица Анна Седокова в новом клипе на песню «Грааль» случайно показала на камеру грудь и ягодицы. Интимные места певицы «засветились» из-за слишком вызывающих и откровенных костюмов.

Новый клип артистка презентовала в своем Instagram-аккаунте. По ее словам, это песня рассказывает историю сильной и глубокой любви к миру и ко всем, кто в нем подвергается осуждению.

«Самоизоляция касается всех без исключения. Безумие — думать, что ты умнее всех и что ты в безопасности. Никто не в безопасности. И единственное, что может спасти человечество, — это неравнодушие», — заявила Седокова.

По мнению исполнительницы, именно неравнодушие является священным Граалем. Она также отмечает, что ее новый клип показывает что произойдет через пятнадцать или двадцать лет, если человечество не предпримет меры.

Видеоряд клипа состоит из фрагментов, на которых Седокова в необычных костюмах поет на фоне стены, на которую проецируются значимые исторические события за последние годы. При этом одежда певицы оказывается слишком короткая и облегающая.

В комментариях многие подписчики Седоковой с воодушевлением восприняли новый трек, заявив что рассказанная история «классная и интересная». Другие же отметили, что из-за фоновых изображений не было понятно, на что обращать внимание. Кто-то отметил, что не увидел в клипе Седоковой никакого смысла.