«Военное обозрение» призвало благодарить Олланда за отказ передать «Мистрали» России

Москва, 30 апреля. Бывшего президента Франции Франсуа Олланда нужно благодарить за то, что в 2014–2015 годах он отказался передать России французские вертолетоносцы типа «Мистраль». Об этом пишет «Военное обозрение».

Эксперт издания напомнил, что несколько лет назад Олланд сорвал контракт и вернул Москве деньги за вертолетоносцы, а также выплатил неустойку. Это позволило России понять, что она выбрала неверный путь в плане обороноспособности.

«Пребывающей в эйфории от видений по поводу возможностей благостного сотрудничества в сфере ВТС со странами Североатлантического военного блока России, нам с вами, вылили на голову ушат ледяной воды», — пишет «Военное обозрение».

Автор издания отмечает, что финансирование западного производителя нанесло бы ущерб отечественным конструкторам и разработчикам. Теперь же на заводе «Залив» в Керчи заложены два вертолетоносца с заявленным водоизмещением в 23 тысяч тонн каждый. Собственное производство позволяет создавать рабочие места, обеспечивать налоговые поступления в бюджет и не зависеть от политических настроений Запада.

Строящиеся на ООО "Судостроительный завод "Залив" боевые корабли и вспомогательные суда для ВМФ России. Керчь. pic.twitter.com/LULI7oXoh5 — Армия России (@russiarmy) February 22, 2020

Кроме того, издание напомнило, что «Мистрали», которые должны были достаться России под названиями «Владивосток» и «Севастополь», в итоге купил Египет, дав судам имена «Гамаль Абдель Насер» и «Анвар Садат». Вертолетоносцы планировали применять во время контртеррористических операций на Синае, однако операция провалилась. Теперь египетские «Мистрали» просто простаивают, став «дорогой игрушкой».

«Выходит, что нам действительно стоит сказать господину Олланду спасибо за «Мистрали», — подытожил автор.

Ранее член экспертного совета ОО «Офицеры России», доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев назвал российский ответ «Мистралям» новым шагом в развитии оборонно-промышленного комплекса.