Советник вице-губернатора Свердловской области Русаков задержан по делу о взятке

Екатеринбург, 30 апреля. Советник вице-губернатора Свердловской области Владислав Русаков задержан по подозрению во взятке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в силовом ведомстве региона.

Подробности произошедшего неизвестны. Сообщается, что эпизоды дела, по которым проходит Русаков, относятся к 2017 году. Тогда чиновник работал в администрации закрытого города Лесной. С 2018 года Русаков занимает должность советника вице-губернатора.

Напомним, ранее по делу о взятке был задержан исполняющий обязанности заместителя губернатора Хакасии, член КПРФ Сергей Новиков. По версии следствия, чиновник вымогал взятку у подрядчика за покровительство при заключении госконтракта. От фирмы он требовал 12 миллионов рублей. В декабре 2019 года власти Хакасии заключили контракт на строительство второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната. Сумма соглашения составляла свыше 480 миллионов рублей.