Онищенко призвал россиян «потерпеть» с шашлыками на майские праздники

Москва, 30 апреля. Во время майских праздников россиянам следует отказаться от вылазок на природу с шашлыками, а собравшимся на дачу лучше избегать общественного транспорта и контактов с посторонними людьми. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Депутат призвал россиян в майские праздники «уберечься от соблазна» и не ходить на шашлыки вопреки запретам, как это было в начале самоизоляции.

«Старшее поколение наше надо особенно беречь, потому что молодежь сходит на шашлыки, подышит кислородом, заразится, и большинство из них даже знать не будут, что они являются источником коронавируса. А придя домой, они своих дедушек, бабушек, отцов заразят, вот это будет большая беда», — сообщил Онищенко в интервью ТАСС.

Он напомнил, что чем строже все будут соблюдать ограничения, тем быстрее можно будет вернуться к обычному образу жизни.

Онищенко считает, что на майских праздниках можно отправиться на свою дачу, но на личном автомобиле, а не на общественном транспорте. Также следует воздержаться от контактов с другими людьми. По его мнению, при строгом соблюдении мер предосторожности выезд на дачу пойдет людям на пользу, снимет стресс и накопившееся в обществе из-за режима самоизоляции напряжение.

Депутат выразил уверенность в том, что ситуация пойдет «на затухание», когда пройдут праздники, «солнышко пригреет» и весна «поправит нам положение».

«Тут осталось немножко, давайте потерпим», — заключил Онищенко.

Вспышка пневмонии вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 началась в конце 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). К настоящему моменту общее количество зараженных в мире превышает 3,1 миллиона человек. Более 227 тысяч человек скончались.

Согласно сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 99 399 случаев заражения, 10 286 человек выздоровели, умерли 972 заразившихся.