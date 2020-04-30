Ирина Пегова произвела фурор в облегающем мини

Москва, 30 апреля. Известная актриса Ирина Пегова исполнила зажигательный танец в эфире телешоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Фанаты высоко оценили танец звезды, а ее облегающее мини произвело настоящий фурор. В итоге в Сети актрису буквально завалили комплиментами.

«Как красиво, когда у женщины есть тело! Не могу насмотреться. Так необычно, так завораживает», «Талантливая актриса! Шикарно танцует!», «На это можно смотреть бесконечно», «Красотка, Пегова! Я поражена! Какая энергетика!», «Посмотрите на лицо Ивана Урганта.Он в шоке!», «От Пеговой не ожидала! Огонь! Торнадо!» — цитирует прокомментировавших танец артистки поклонников портал «Семь дней».

Пегова давно занимается танцами. Артистка даже участвовала в танцевальном конкурсе в Санкт-Петербурге и заняла третье место на чемпионате мира по танцам в Минске, отмечают в издании. В последнее время она также занялась спортом и сбросила лишний вес.

Ранее Пегова стала главной героиней клипа музыканта Леонида Агутина. Исполнившую в кадре зажигательный танец артистку интернет-пользователи сочли невероятно сексуальной.

Агутин в Instagram поделился с фанатами фотографиями со съемок нового видео к композиции Funky Cha. Песня войдет в альбом La Vida Cosmopolita на испанском языке, над которым сейчас работает Агутин.

«Главной героиней истории выступила блистательная Ирина Пегова!» — написал композитор.

Заслуженная артистка РФ запечатлена на нескольких опубликованных Агутиным снимках. В кадре она предстала в облегающем синем платье для бальных танцев, чем сразила поклонников.