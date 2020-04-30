Автоэксперт Васильев назвал три лучших бюджетных кроссовера

Москва, 30 апреля. Большой объем внутреннего пространства, наличие полного привода и продвинутых информационно-развлекательных технологий являются основными критериями современного бюджетного кроссовера. Среди лидеров в данном классе присутствуют такие автомобили, как Renault Arkana, Skoda Karoq и Geely Atlas, заявил автомобильный эксперт Егор Васильев.

Как поясняет специалист, Renault Arkana появился при совместной деятельности инженеров и российских автолюбителей. Машина разработана специально для отечественных условий.

«Получился народный полноприводный автомобиль с хорошим оснащением и приемлемой ценой. Полный привод с механикой можно купить уже за 1,2 миллиона рублей», — поясняет Васильев.

Также автоэксперт советует обратить внимание на Skoda Karoq с учетом появления на нашем рынке полноприводной версии, стоимость которой начинается от 1,5 миллиона рублей. Третьим доступным полноприводным кроссовером называется китайский Geely Atlas. В варианте полного привода цена автомобиля начинается от 1,5 миллиона рублей, сообщает агентство экономической информации «Прайм».

Кроме перечисленных моделей при выборе кроссовера Васильев предложил обратить внимание на представителя корейского автопрома KIA Seltos, а также на Opel GrandLand X.