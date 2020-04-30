Супруга футболиста Малафеева призналась, что потеряла ребенка

Москва, 30 апреля. В конце прошлого года жена известного футболиста Вячеслава Малафеева Екатерина узнала, что снова станет мамой. Однако ребенку не суждено было родиться. Своей трагедией супруга спортсмена смогла поделиться спустя множество месяцев в своем Instagram-аккаунте.

По словам Малафеевой, в ноябре она собиралась покорять Эльбрус. Однако из-за нестабильных метеоусловий и внутреннего предчувствия женщина осталась дома, а вскоре узнала, что беременна.

«Как мы были счастливы. Не передать словами нашу радость. Через какое-то время уехали на Бали. Нежились под солнышком, слушали шум океана, мечтали и строили планы», — написала супруга спортсмена.

После того, как семья вернулась в Россию, Малафеева сходила на УЗИ. Осмотр показал, что у женщины замершая беременность, у ребенка нет сердца.

«Ни одной женщине я не пожелаю пережить подобное. Мне было очень тяжело. Ведь я уже представляла, что нас станет шестеро», — признается она.

По словам Екатерины Малафеевой, ей пришлось сделать медикаментозный аборт. Однако недавно врачи заявили, что женщине нужно провести повторную операцию.

Вячеслав и Екатерина Малафеев женаты уже 8 лет. У павы есть общий сын Алекс, также супруги воспитывают детей футболиста от первого брака Ксению и Максима.