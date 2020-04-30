Малышева призвала не бояться роста количества россиян с коронавирусом

Москва, 30 апреля. Врач и телеведущая Елена Малышева призвала не бояться роста количества заражений коронавирусом в России, отметив, что половина инфицированных не имеют симптомов.

«Почему мы так боимся, что у нас растет количество инфицированных? Даже по официальной статистике половина из них без симптомов — здоровые люди. Пришли, обследовались, у них нашли коронавирус. То есть они не болеют», — объяснила телеведущая.

Малышева обратила внимание, что по количеству тестов на коронавирус Россия занимает в мире второе место.

«У нас уже почти четыре миллиона тестов. Мы такие массы народу тестируем, что у нас поневоле будет много людей с коронавирусом», — отметила Малышева.

По словам телеведущей, обратная ситуация сложилась в Швеции, где тестируют только попавших в больницу в тяжелом состоянии пациентов. В России тестируют «здоровых, больных, всех», заключила телеведущая.

Согласно сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 99 399 случаев заражения10 286 человек, выздоровели, умерли 972 заразившихся.

Директор Центрального научно-исследовательского института (НИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин спрогнозировал пик распространения коронавируса в России на середину мая, сообщила «Газета.ру». Далее ожидается снижение заболеваемости, считает эксперт.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе посвященного мерам противостояния инфекции селекторного совещания заявил, что в Вооруженных силах России в мероприятиях по борьбе с коронавирусом задействованы более 30 тысяч человек и четырех тысяч единиц военной и спецтехники. Для помощи регионам в ВС РФ создан резерв из 17 сводных отрядов, из которых пять бригадные, а 12 — полковые.