Профессор Лукашев предположил, что пандемия в России ослабнет к осени

Москва, 30 апреля. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев заявил, что на ослабление вируса может уйти целые годы. Однако спад распространения SARS-CoV-2 в России может произойти уже этой осенью, предположил ученый.

«Вирус пока не ослабевает, вирус может ослабевать за годы. То есть он может быть слабее в осенний сезон. И не факт, что слабее», — сказал Лукашев во время эфира телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Вместе с тем генетик Валерий Ильинский в ответ Лукашеву заявил, что ослабление вируса осенью может и не произойти.

Напомним, согласно последним данным в России зафиксировано более 99 тыс. случаев заражения COVID-19, 972 человека скончались. В среду представитель Кремля Дмитрий Песков осторожно предположил, что Россия могла выйти на плато по коронавирусу. Он добавил, что успех России в борьбе с коронавирусом во многом будет зависеть от того, насколько тщательно будут соблюдаться карантинные меры на майских праздниках.

В настоящее время Министерство обороны РФ строит по всей стране медицинские центры для борьбы с коронавирусной инфекцией. 30 апреля ведомство планирует открыть шесть новых медцентров, строительство которых ведется по поручению президента России. Об этом сообщил глава Сергей Шойгу.