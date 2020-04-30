Профессор Волкова объяснила, почему коронавирус SARS-CoV-2 опаснее гриппа

Пермь, 30 апреля. Семейство коронавирусов насчитывает около 40 различных представителей, однако новый тип инфекции заразнее и опаснее гриппа в 2-3 раза. Соответствующее заявление сделала профессор Пермского национального исследовательского политехнического университета Лариса Волкова.

Коронавирус типа SARS-CoV-2 отличает тем, что он поражает как верхние, так и нижние дыхательные пути. Это, в свою очередь, может привести к развитию атипичной пневмонии с различными осложнениями осложнениями, поясняет медик. При этом сегодня в среднем смертность от гриппа составляет 0,05%, а то время как от коронавируса 4%, сообщает «Российская газета».

Однако, как объясняет Волкова, что в настоящее время для лечения COVID-19 нет препаратов. Поэтому так важно правильно защищаться и снизить вероятность заражения. В частности для этого необходимо носить маски или респираторы, на улице рекомендуется носить перчатки и соблюдать дистанцию. Также врач посоветовала в рамках профилактики и защиты есть больше овощей и фруктов, содержащих витамины A и C.

Ранее известный российский ученый-вирусолог Феликс Ершов в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему люди со второй группой крови во время пандемии COVID-19 могут быть в зоне риска из-за особенностей системы интерферона.