Грузовики с десятками разлагающихся трупов обнаружили на улице Нью-Йорка

Нью-Йорк, 30 апреля. В Нью-Йоркском округе Бруклин полиция обнаружила несколько грузовиков, внутри которых хранились десятки трупов. Автомобили были припаркованы рядом с местным похоронным бюро.

Тела погибших были найдены после того, как местные жители почувствовали неприятный запах, исходящий из автомобилей. Полиция получила вызов примерно в 11 утра по местному времени. В настоящее время, остается неизвестным почему тела находились в грузовиках и сколько из найденных в грузовике человек скончались от коронавируса, сообщает издание The New York Times.

На данный момент полиция ведет расследование по этому делу. Однако по предварительной версии местных властей, похоронному агентству пришлось складировать таким образом тела, потому что у них перестали работать морозильные камеры.

Напомним, ранее медсестра из Нью-Йорка Александра Масиас заявила, что из ее отделения вывозят только мертвых. О катастрофических последствиях эпидемии коронавируса в городе медработница рассказала в соцсетях. По словам Масиас, в последние несколько дней она работает в импровизированной палате интенсивной терапии, в которой не хватает персонала и припасов. По словам медсестры, день за днем она поддерживает пациентов, пока те не умрут.