СМИ сообщили о «пропаже» полковника Захарченко в московском СИЗО

Москва, 30 апреля. СМИ сообщили о «пропаже» осужденного за взяточничество экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко в столичном специзоляторе «Кремлевский централ».

Захарченко этапировали в московский СИЗО из мордовской колонии в связи с новым обвинением. Экс-полковника поместили на карантин в специзоляторе «Кремлевский централ». Однако адвокат заключенного Валерия Туникова заявила, что защитники не могут попасть на краткосрочное свидание к Захарченко с момента его поступления в специзолятор. Условием встречи называют присутствие на ней следователя по новому уголовному делу.

Также Захарченко якобы не отвечает на бытовые письма и связанные с его делом обращения, не выходит на связь по телефону. По словам адвоката, отправленные на счет экс-полковника деньги возвращаются обратно.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Следственный комитет России (СКР) предъявил Захарченко новое обвинение во взятке.

По версии следствия, экс-полковник МВД в период с 2007 по 2016 год получил около 1,5 млрд рублей от организованной преступной группы (ОПГ) в лице владельцев ГК «1520». В рамках дела заочно арестованы совладелец группы «1520» Борис Ушерович и бывший член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич. Под стражу взяты глава группы компаний «1520» Валерий Маркелов и адвокат Виктор Белевцов.

Захарченко получил наказание в виде 12 лет и шести месяцев колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей за взятку в особо крупном размере. В ходе обысков в квартире у сестры коррупционера сотрудники правоохранительных органов обнаружили почти девять миллиардов рублей в разной валюте. Захарченко не смог объяснить происхождение денег. Сейчас они изъяты в государственную казну.