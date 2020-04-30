Песков оценил российские тесты на COVID-19

Москва, 30 апреля. Российские тесты на определение коронавируса гораздо лучше большинства зарубежных аналогов. Однако любой из тестов имеет долю погрешности. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время интервью.

«Есть китайские тесты, которые гораздо хуже нашей системы анализа. Есть европейские тесты, которые лучше нашей, и так далее. Есть наши тесты, которые гораздо лучше большей части мировых аналогов. Зависит от теста. Но любой тест может соврать», — сказал он в эфире телеканала RTVI.

Песков также пояснил, что сотрудники администрации президента неоднократно проходят тест на коронавирус в обязательном порядке. Это объясняется функциями, которые выполняют чиновники. Однако любой тест имеет определенную степень точности и погрешности, это очевидно, объясняет Песков.

Напомним, ранее пресс-секретарь главы государства рассказал, что президент РФ Владимир Путин соблюдает все необходимые санитарные нормы, чтобы обезопасить себя в период пандемии коронавируса нового типа. По словам Пескова, слухи о том, что глава государства «укрылся в Сибири, на Валдае или в бункере» не имеют никакого отношения к реальности. Президент в настоящее время живет и работает в своей резиденции в Ново-Огарево.