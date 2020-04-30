Песков рассказал о возможной выплате прямой материальной помощи

Москва, 30 апреля. Все меры социальной поддержки, которые в настоящее время принимаются правительством, направлены на продолжение экономической жизни. При этом не исключена возможность выплаты прямой материальной помощи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно еще, что лучше. Главное — это дать возможность экономической жизни продолжаться. Сейчас все меры поддержки направлены именно на это», — сказал Песков в интервью телеканалу RTVI.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса безвозмездную финансовую помощь в размере более 12 тысяч рублей на одного сотрудника. При этом глава государства отметил, что общая сумма, выделяемая на каждое конкретное предприятие, будет зависеть от общей численности работников по состоянию на 1 апреля.

Вместе с тем, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ведомство направит военных медиков в Московскую область для борьбы с коронавирусом. С обращением о помощи к министерству обратился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.