Песков заявил, что новые даты парада Победы определят с учетом динамики по коронавирусу

Москва, 30 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сроки проведения парада и праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне определят с учетом динамики по эпидемии COVID-19.

«Сейчас будут определены со временем, с учетом динамики по эпидемии, новые даты проведения», — заявил Песков.

Говоря о возможных датах праздничных мероприятий, а также приглашении иностранных гостей, пресс-секретарь президента уточнил, что «сейчас никто не скажет», как это будет сочетаться с графиками глав других государств.

В середине апреля «Газета.ру» сообщила, что парад Победы на Красной площади и прочие приуроченные к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне торжественные мероприятия будут перенесены. В издании уточнили, что парад может быть приурочен к исторической дате летом или осенью.