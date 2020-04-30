Блогер Игнатьева рассказала, как правильно пить кофе

Москва, 30 апреля. Употребление умеренного количества кофе способно принести человеку не только удовольствие, но и пользу. Однако при этом важно знать, как правильно готовить тот или иной напиток, объясняет кофейный блогер, руководитель школы любителей кофе Ольга Игнатьева.

Как поясняет Игнатьева, кофе, который пропускают через бумажный фильтр, более полезен. Поэтому для любителей крепкого напитка наиболее предпочтительный капельный способ, поскольку фильтр способен задержать некоторые вещества, которые способствуют повышению уровня холестерина в крови.

«Такой фильтр задерживает разные вещества, которые могут создавать предпосылки для развития некоторых заболеваний, типа атеросклероза и так далее», — рассказала блогер в эфире радио Sputnik.

Однако в том случае, если человек предпочитает пить эспрессо, такой способ не подойдет. Тогда Игнатьева советует пить кофе и следить за уровнем жиров в организме, холестерином. При этом наименее полезным вариантом называется приготовление напитка в турке. Особенно сильно кофе может навредить организму при чрезмерном употреблении.

Кофе с молоком эксперт советует не превращать в десерт. Как поясняет Игнатьева, раз в неделю можно позволить себе калорийный напиток с жирными сливками и сахаром, однако если пить подобный лакомство постоянно, это пагубно скажется на фигуре.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Южной Америке из-за коронавируса может возникнуть нехватка рабочих, собирающих кофейные зерна. Среди причин дефицита рабочих рук агентство называет временное закрытие банков, введение санитарных норм и транспортные ограничения, пишет «Газета.ru».