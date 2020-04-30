Песков прокомментировал невыплату надбавки медсестре в Коммунарке

Москва, 30 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил невыплату положенных за работу с коронавирусными больными надбавок медсестре в Коммунарке тем, что она являлась представителем персонала на аутсорсинге.

Ранее в СМИ появилось видеообращение женщины, которая сообщила, что работала в больнице в Коммунарке на трех ставках, но после увольнения зарплату ей выплатили только по одной ставке и оставили без обещанных главой государства надбавок за работу с инфицированными коронавирусом.

«Предположим, информация о том, что не заплатили денег медсестре из Коммунарки, а потом выясняется, что это не медсестра Коммунарки, что это младший медицинский персонал на аутсорсинге и что ей не заплатила деньги коммерческая фирма — ну, это надо уточнять, это журналисты могут давать», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента также привел в пример в качестве фейка, с распространением которого необходимо бороться, появившиеся после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» сообщения о якобы переполненных моргах. После таких сообщений приехавшему в Кемерово Путину местные жители кричали, что «в моргах горы трупов», заявил Песков.

«Он сел в машину и поехал в морг. Он пришел в морг — я был рядом и я все это видел изнутри — и он сказал: «Ведите меня. Где горы трупов?». Более того, он позвал с собой этих людей. Вот это — борьба с фейками», — рассказал Песков.

По мнению пресс-секретаря президента, за такие фейки «надо наказывать». Распространяющих подобную информацию людей он назвал преступниками.

Ранее Песков предположил, что Россия могла выйти на плато по коронавирусу, сообщила «Газета.ру». Тем не менее он отметил, что успех России в борьбе с коронавирусом во многом будет зависеть от того, насколько тщательно будут соблюдаться карантинные меры на майских праздниках.

В стране продолжается работа, по борьбе с COVID-19. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, Минобороны РФ 30 апреля откроет шесть новых медицинских центров, строительство которых ведется по поручению президента.