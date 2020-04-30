Песков заявил, что для выхода из карантина нужны взвешенные решения

Москва, 30 апреля. Для выхода из режима самоизоляции, который установлен в стране из-за распространения коронавирусной инфекции, потребуются очень взвешенные решения. При этом технология решения сложившейся ситуации у каждого государства разная. Об этом во время интервью заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, для всех стран самым сложным решением является поэтапность.

«Технология у всех стран разная, кто-то идет более осторожно, кто-то растягивает по времени процедуру выхода из режима изоляции, кто действует более решительно. Риск очень большой возобновления волны», — заявил он в эфире телеканала RTVI.

При этом Песков отметил, что потребуются тщательно продуманные решения, которые еще предстоит обсудить со специалистами.

Напомним, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко поддержал продление ограничительных мер из-за распространения пандемии коронавируса в России. Он опубликовал в социальных сетях статистику, согласно которой в 85% случаев пациенты больницы умирали от коронавируса, пишет «Газета.ru».

В настоящее время в стране действует ряд ограничительных мер, направлены на борьбу с распространением заболевания. Так, например, во время весенней призывной кампании в войска направят 135 тысяч человек, но приоритетом призыва станет здоровье военнослужащих и гражданского персонала, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.