Москва, 30 апреля. В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик эпидемии коронавируса в России в середине мая. Соответствующее мнение озвучил директор Центрального НИИ эпидемиологии ведомства, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Василий Акимкин.

«По прогностическим данным, скорее всего, пиковая позиция — максимальная заболеваемость — придется на середину мая. После этого будет снижение заболеваемости», — отметил ученый.

По словам Акимкина, на снижение темпов роста инфицирования положительный эффект оказывают меры разграничительного характера. Тем не менее, эксперт считает, что пока рано говорить о выходе на плато по приросту случаев заражения.

Профессор также подчеркнул, что на снижение темпов распространения коронавируса может повлиять и природный фактор.

«Естественная инсоляция — это солнечный свет, ультрафиолет, который на любой микроорганизм действует губительно», — уточнил Акимкин.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания заявил, что коронавирус не должен сказаться на деятельности Вооруженных сил РФ. По его словам, в армии продолжается плановая учеба, учения и полевые выходы. Все полигоны задействованы более чем на 80%.

В то же время он принял решение досрочно завершить учебный год в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны, сообщила «Газета.ру». Первые завершат учебу до конца апреля, вузы оборонного ведомства — до 5 мая.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания оказался новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту общее количество зараженных во всем мире превышает 3,1 миллиона человек. Более 227 тысяч человек скончались.

Согласно сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 99 399 случаев заражения10 286 человек, выздоровели, умерли 972 заразившихся.