Фадеев рассказал, как за месяц похудел сразу на 10 килограмм

Москва, 30 апреля. Музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем Instagram-аккаунте опубликовал видео, которое впечатлило его подписчиков. Музыкант рассказал, как ему за один месяц удалось похудеть на 10 килограмм.

На кадрах Фадеев запечатлен во время тренировки на беговой дорожке у себя дома. Продюсер, который ранее начал процесс преображения и значительно похудел, не останавливается на достигнутом. Однако подписчиков испугало состояние композитора. На его лице стали явно заметны синяки, а голос стал измученным.

«Еще минус 10 кг за этот месяц! Пейте больше воды, меньше еды и больше движения! Берегите себя! Мир дому вашему!» — написал Фадеев в Instagram.

Ранее продюсер композитор решил заняться своим здоровьем и сбросить лишний вес. Он поделился с подписчиками результатами своего похудения. Артист рассказал, что прежде весил 196 килограммов. Ему удалось сбросить 84 килограмма.

По его словам, для того, чтобы сбросить вес, достаточно выпивать по 600 граммов горячей воды перед едой. Продюсер предупредил, что вода должна «приятно обжигать горло», но при этом не быть кипятком. Дело в том, что горячая вода сильно уменьшает аппетит. Фадеев признался, что после этой процедуры он не может съесть больше трех ложек.