Ученые разработали средство против тяжелой формы коронавируса 

Москва, 30 апреля. Международная группа ученых назвала способ борьбы против цитокинового шторма — чрезмерной реакцией иммунной системы, которая наблюдается у пациентов с тяжелой формой COVID-19: наночастицы на основе сквалена, аденозина и альфа-токоферола.

Как сообщается на сайте Science Advances, ученые инкапсулировали в натуральном антиоксиданте альфа-токофероле эндогенный липид сквален и эндогенный иммуномодулятор аденозин, после чего полученные наночастицы ввели в ткани мышей, в которых развились гипервоспалительные реакции.

В результате эксперимента у подопытных животных уже через четыре часа в жизненно важных органах снизился уровень белка фактора некроза опухоли-альфа. По мнению исследователей, их разработки в будущем помогут при лечении людей от COVID-19.

Ранее в среду американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences объявила, что препарат Ремдесивир (Remdesivir) стал первым средством, прошедшим испытание против коронавируса. По их данным, завершилась третья фаза открытого тестирования Remdesivir на пациентах. 52% участников испытаний выписались из госпиталя спустя две недели дней лечения.

Основные американские фондовые индексы в среду росли на 2-3% после новостей об успехах экспериментального препарата при лечении коронавируса.

Согласно последним данным, в мире коронавирусом инфицированы более 3,2 млн человек, скончались более 228 тыс. пациентов, передавала «Газета.ру».

В минувший понедельник сообщалось, что специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ до конца текущей недели сдадут в эксплуатацию сразу шесть многофункциональных медицинских центров. Учреждения для лечения коронавирусной инфекции отроются в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге.