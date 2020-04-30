Фотография Пугачевой с младенцем вызвала вопросы у подписчиков

Москва, 30 апреля. В Instagram-аккаунте, посвященном творчеству российской певицы Аллы Пугачевой, появилась загадочная фотография Примадонны с младенцем. Снимок вызвал множество вопросов у фанатов творчества артистки.

Кадр появился в одном из фанатских аккаунтов. Пользователи сразу попытались узнать что, чей малыш находится на руках у Пугачевой, а также где и когда было сделано фото. Однако сразу это понять невозможно, поскольку снимок не сопровождается подписью, а лишь хэштегами. Тем не менее, фотография умилила фанатов.

«Какой милый малыш!» «Ой, а кто это у нее на руках? На нее совсем не похож», «Господи, кто этот красавец или красотка», — принялись писать фанаты Аллы Пугачевой.

Напомним, ранее Пугачева показала первое фото после празднования 71-летия. Одним из первых на публикацию отреагировал друг и коллега Пугачевой по сцене Игорь Николаев. В 2020 году из-за режима самоизоляции Алле Пугачевой пришлось праздновать день рождения дома в компании детей Гарри и Лизы и мужа, шоумена Максима Галкина, пишет «Газета.ru».