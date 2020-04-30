Песков рассказал об индифферентном отношении Путина к колебаниям рейтинга

Москва, 30 апреля. Президент России Владимир Путин относится к колебаниям своего рейтинга «достаточно индифферентно» и гораздо больше времени уделяет своей работе. Об этом в среду заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сам президент Путин к колебаниям своего рейтинга относится, скажем так, достаточно индифферентно. Путин всегда говорил, что если бояться, что [рейтинг] упадет, тогда просто ничего не сможешь сделать. Он всегда гораздо больше времени уделяет своей работе, а не возможным рейтинговым последствиям», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента также высказал уверенность в том, что Путин «пользуется поддержкой, доверием и понимаем подавляющего количества граждан РФ».

Ранее президент России заявил, что в ситуации с коронавирусом речь идет о нравственном выборе. Сторонники естественного отбора, по сути, предлагают поступать как в первобытные времена, когда стариков, больных детей, ослабевших людей просто бросали ради выживания всего племени.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания оказался новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту общее количество зараженных во всем мире превышает 3,1 миллиона человек. Более 227 тысяч человек скончались.

Согласно сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 99 399 случаев заражения10 286 человек, выздоровели, умерли 972 заразившихся.