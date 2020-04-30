Песков выступил за жесткую борьбу с фейками 

Москва, 30 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался за беспощадную и жесткую борьбу против фейков, добавив при этом, что она «не должна превращаться в борьбу с правдой».

«Правоприменительной практика должна быть безупречная, беспощадная и жесткая», — заявил Песков, комментируя в интервью RTVI борьбу с распространением фейков.

При этом представитель Кремля добавил, что «борьба с фейками не должна превращаться в борьбу с правдой». По его словам, «сделать это системно очень тяжело». Для решения проблемы принимаются законодательные нормы.

Говоря о правоприменительной практике, Песков подчеркнул, что необходимо рассматривать и реагировать на каждый отдельно взятый случай.

В качестве примера Песков вспомнил ситуацию, которая складывалась после трагедии в торговом комплекса «Зимняя вишня» в Кемерово в марте 2018 года. Когда президент РФ Владимир Путин приехал на место, слышались заявления, что «в моргах полно трупов», а официальные данные не соответствуют действительности.

«Президент Путин сел в машину и поехал в морг. Он пришел в морг и сказал: «Ведите меня, где горы трупов». Более того, он позвал с собой этих людей», — рассказал Песков, который тогда сопровождал президента.

Еще один пример касается последних событий. Появились данные о том, что медсестры из больницы в Коммунарке не получали положенные доплаты за работу с инфицированными коронавирусом пациентами.

«Потом выясняется, что это не медсестра Коммунарки, а это младший медицинский персонал на аутсорсинге, и ей не заплатила деньги коммерческая фирма», — заявил представитель Кремля, добавив, что такие данные надо уточнять.

Отметим, в среду глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич объявил о запуске сайта coronafake.ru, который посвящен борьбе с недостоверной информацией об эпидемии COVID-19. По его словам, на портале будут регулярно публиковаться опровержения фейков и вбросов, а также самые свежие и правдивые данные, связанные с пандемией.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов сообщил, что более 300 фейков было выявлено в Интернете с момента начала борьбы с распространением коронавируса в России. По его словам, основной популярностью пользовались вбросы о якобы сокрытии властями реальной ситуации с распространением коронавируса и числа жертв, а также о том, что в различные города будто бы перебрасывают военных или сотрудников Росгвардии. Часть фейков распространяли мошенники с целью незаконного обогащения.