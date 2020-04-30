Песков призвал видеть пользу в камерах видеонаблюдения

Москва, 30 апреля. Камеры видеонаблюдения, установленные на улицах и автомобильных дорогах, приносят очень много пользы. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя опасения, что камеры будут следить за людьми и после снятия режима самоизоляции.

Как пояснил представитель Кремля, камеры использовались правоохранителями и до всемирной пандемии. Например, системы видеонаблюдения неоднократно помогали находить преступников и нарушителей правил дорожного движения. При этом Дмитрий Песков отметил, что порой сам нарушает скорость и оказывается вынужден платить штрафы.

«Да, мы платим штрафы, я сам автолюбитель, я сам плачу штрафы и чертыхаюсь, когда их плачу. Но, тем не менее, людей-то погибать стало меньше, и значительно меньше, цифры-то сократились, статистика по смертности на дорогах в Москве показывает значительное сокращение», — заявил Песков в интервью телеканалу RTVI.

По его мнению, сложившееся опасения абсурдны и исходить в данном случае необходимо из того, что системы видеонаблюдения способны принести пользу.

Стоит отметить, что в настоящее время Министерство обороны РФ занимается возведением по всей России медицинских центров, которые будут направлены на лечение коронавирусной инфекции. Наблюдение за ходом строительства в реальном времени ведет Национальный центр управления обороной России при помощи более 150 камер. Как ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что лечебно-диагностические центры Минобороны РФ будут работать круглосуточно.