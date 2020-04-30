Песков заявил, что власти не оказывают помощь другим странам в ущерб россиянам

Москва, 30 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти оказывают помощь другим государствам, только если это не наносит ущерб оказанию необходимой помощи внутри страны.

«Всегда оказывается помощь другим государствам в рамках возможности, без того, чтобы это наносило ущерб возможностям по оказанию необходимой помощи самим россиянам», — подчеркнул Песков.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в рамках помощи в борьбе с распространением коронавируса Россия доставила медицинские средства защиты в Алжир. Грузовым самолетом были отправлены медицинские маски, защитные комбинезоны, бесконтактные термометры и иные необходимые средства.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания оказался новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту общее количество зараженных во всем мире превышает 3,1 миллиона человек. Более 227 тысяч человек скончались.

Согласно сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 99 399 случаев заражения10 286 человек, выздоровели, умерли 972 заразившихся.

Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями, продлив «майские выходные» с 1 по 11 мая включительно. Глава государства обратил внимание, что чем строже россияне будут соблюдать меры по самоизоляции в эти дни, тем быстрее получится победить эпидемию. Глава государства отметил, что начало мая будет решающим в борьбе с коронавирусом.