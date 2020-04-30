Мэр Усть-Кута рассказал, что задержанные чиновники просили замять дело с попыткой поджога

Усть-Кут, 30 апреля. Глава администрации города Усть-Кута в Иркутской области Александр Душин рассказал, что первый заместитель главы Усть-Кутского района, которого задержали накануне с другими представителями администрации района по подозрению в поджоге леса, предложил ему «договориться».

28 апреля полиция получила сообщение, что в 200 километрах от Усть-Кут местными жителями в частном секторе были задержаны чиновники. Они прибыли в район на лодке, в которой нашли несколько канистр с бензином. Их подозревают в намерении поджечь лес, расположенный в сельхозугодьях, которые принадлежат Душину.

«Он (первый заместитель главы района. — Прим. ФАН) пытался со мной договориться, чтобы это все дело замять», — рассказал Душин.

По его словам, встреча с чиновниками состоялась минувшей ночью. Он рассказал, что чиновникам предложили переночевать в доме, а также ужин, но они отказались.

Сами госслужащие заявили, что снимали с квадрокоптера термоточки, информация о которых поступила в районную администрацию, пишет «Газета.ру». Косыгина подтвердила, что сотрудники администрации накануне отправились в район возгорания на лодке, чтобы проверить сообщения о новых очагах возгорания. Во главе группы стоял первый вице-мэр района Михаил Барс.

Также сообщалось, что информацию о возможной попытке поджога леса проверит прокуратура Иркутской области.