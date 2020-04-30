Песков рассказал, как Путин и правительство РФ работают над мерами поддержки россиян

Москва, 30 апреля. Президент России Владимир Путин вместе с кабинетом министров работают днем и ночью, чтобы сформировать меры поддержки россиян. Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сложившаяся ситуация тревожит как правительство, так и президента.

«Именно поэтому есть определенные меры, которые призваны помочь людям выплатить зарплаты, помочь людям получить соответствующие субсидируемые кредиты в банковских учреждениях. Есть конкретные меры поддержки», — заявил Песков в интервью телеканалу RTVI.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности по поводу эпидемиологической ситуации в регионах. Особое внимание участники заседания обратили на обстановку в тех субъектах РФ, где рост темпов заболеваемости.

Согласно последним данным, в России коронавирусной инфекцией заражены более 99 тысяч человек. При этом умерло 972 человека, вылечиться удалось более 10 тысячам пациентам, сообщает «Газета.ru».