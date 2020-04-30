Ханна призналась, что сильно комплексует из-за своей фигуры

Москва, 30 апреля. Певица Ханна часто радует поклонников откровенными фото в соцсетях. Однако выяснилось, что девушка считает свою внешность далеко не идеальной и тщательно выбирает ракурс перед камерой, чтобы скрыть недостатки. Об этом артистка рассказала во время эфира в Instagram для Woman.ru.

«У меня на самом деле такое большое количество комплексов, что об этом можно написать отдельную книгу», — призналась певица.

При этом она добавила, что пытается всеми способами скрыть свои недостатки.

«Например, один из самых больших, я считаю, — своеобразная фигура, когда достаточно маленькая грудь и очень узкий таз. Даже, когда я рожала, мне говорили, что нужно делать кесарево из-за этого. Конечно, я каждый раз стараюсь встать на бедро, выставить немного грудь, чтобы появилась талия», — рассказала Ханна.

Ранее сообщалось, что солистка российской группы Little Big Софья Таюрская поделилась с подписчиками в Instagram фотографией из детства. На снимке не многие фанаты смогли узнать артистку. Один из подписчиков поинтересовался у Таюрской, всегда ли она была такой красивой. На это исполнительница решила ответить архивной фотографией, сделанной в июне 2008 года.

Как оказалось, в школьные годы популярная артистка выглядела совершенно иначе, поскольку весила значительно больше и не носила линзы.