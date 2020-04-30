ФСБ предотвратила подготовку теракта в Екатеринбурге

Екатеринбург, 30 апреля. В Екатеринбурге силами ФСБ РФ предотвращена подготовка терактов. Были нейтрализованы трое боевиков, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

«В Екатеринбурге силами ФСБ России предотвращена подготовка терактов. В Чкаловском районе Екатеринбурга проведена контртеррористическая операция (КТО). В ходе КТО нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности», — говорится в сообщении НАК.

На месте проведения КТО были обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что режим КТО был введен в Чкаловском районе Екатеринбурга, а также в пригородном Арамильском городском округе с 00.30 30 апреля по местному времени (22.30 29 апреля по московскому времени).

Уточнялось, что операцией руководит начальник УФСБ России по Свердловской области Алексей Зиновьев. Он же является руководителем оперативного штаба Свердловской области.

Отметим, 3 апреля стало известно, что ФСБ предотвратила теракты в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. Правоохранители выявили на Ставрополье двух членов террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Они планировали совершить нападение на сотрудников полиции, а также устроить теракт в месте скопления людей. Один из них был задержан, второй ликвидирован при попытке оказать сопротивление.

1 Организация запрещена на территории РФ.