Песков заявил, что Россия не поднимает вопрос о снятии санкций США

Москва, 30 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не поднимает вопрос о смягчении санкций и рассказал об отсутствии соответствующих сигналов от США.

«Таких сигналов нет. Российская сторона никогда не поднимает вопрос об этих самых санкциях, и президент России никогда не поднимает вопрос о санкциях в своем диалоге с его визави», — отметил Песков в ответ на вопрос, ожидают ли смягчения санкций в России.

Пресс-секретарь президента считает, что от США не следует ожидать отказа от идеи сдерживания Москвы на международной арене.

Песков также прокомментировал новость о том, что Пентагон собирается сократить расходы на проекты по сдерживанию России ради стены с Мексикой призвав не забывать, что американский лидер Дональд Трамп, по его собственным словам, занимает в отношении России «самую жесткую позицию».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила назвала санкции в такой исключительной ситуации, как пандемия коронавируса, неприятными. По ее словам Германия работает над преодолением политических проблем, которые стали причиной введения ограничительных мер против России.

Западные страны ввели санкции в отношении России после ее воссоединения с Крымом и обострения гражданской войны на Украине в 2014 году. Москва неоднократно заявляла о необоснованности и бесперспективности санкционной политики Запада, поскольку полуостров вошел в состав РФ законно в результате народного референдума, а страна и вовсе не имеет никакого отношения к внутреннему конфликту на Украине.