Назван регион России с наиболее благоприятной ситуацией с коронавирусом

Москва, 30 апреля. В Калининградской области ситуация с эпидемией COVID-19 самая благоприятная среди российских регионов, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«В субъектах Российской Федерации ситуация сейчас лучше всего в Калининградской области, потому что заражение произошло раньше. С 12 мая там открываются торговые центры», — сообщил Абзалов в эфире телеканала «Россия 1».

Эксперт уточнил, что торговые центры после снятия ограничений открывают в последнюю очередь, поскольку их посещает большое количество людей. В Москве пока это исключено, поскольку там ситуация «достаточно сложная».

Напомним, 24 апреля губернатор Калининградской области Антон Алиханов смягчил режим самоизоляции в регионе. С 29 апреля открылись непродовольственные магазины, с 4 мая заработают салоны красоты. При этом предприниматели обязаны соблюдать необходимые эпидемиологические нормы.

Вечером в среду стало известно, что за минувшие сутки в Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Таким образом число умерших в столице достигло 611. В целом по России зафиксировано более 99 тыс. случаев заражения COVID-19, 972 человека скончались.

Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в России, передавала «Газета.ру». Таким образом, длинные «майские выходные» продлятся с 1 по 11 мая включительно. Глава государства обратил внимание, что чем строже россияне будут соблюдать меры по самоизоляции в эти дни, тем быстрее получится победить эпидемию. Глава государства отметил, что начало мая будет решающим в борьбе с коронавирусом.

В среду представитель Кремля Дмитрий Песков осторожно предположил, что Россия могла выйти на плато по коронавирусу. Он добавил, что успех России в борьбе с коронавирусом во многом будет зависеть от того, насколько тщательно будут соблюдаться карантинные меры на майских праздниках.