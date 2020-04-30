Продюсер Пригожин, ходивший в аптеку в водолазных очках, привел Валерию в восторг

Москва, 30 апреля. Певица Валерия опубликовала в Instagram видео со своим супругом, продюсером Иосифом Пригожиным, который только что вернулся из аптеки. Судя по выложенным кадрам, продюсер ходил за покупками в водолазных очках. В руках у него тепловизор.

«Вы должны это видеть. Из аптеки парень пришел. Температуру мерит в очках», — написала Валерия.

Она сравнила мужа в водолазных очках с подводником.

«Захожу на кухню, а там водолаз. Защита — наше все», — добавила Валерия.

Подписчики Валерии тоже нашли вид продюсера Пригожина в очках довольно забавным.

Напомним, что брак Иосифа Пригожина и певицы Валерии в условиях самоизоляции переживает проверку на прочность. Об этом сам продюсер рассказал ранее на YouTube-канале «Алена, блин!». По его словам, из-за карантина супруги стали регулярно находиться рядом друг с другом, из-за чего возникают частые ссоры. Валерия становится постоянным свидетелем телефонных разговоров мужа и «пытается вставить свои пять копеек».

В то же время, он подчеркнул, что отмена поездок и гастролей, стремительное изменение всех планов — это не слишком приятная и вынужденная мера, но они с Валерией относятся к происходящему ответственно и осознанно.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту общее зараженных во всем мире превышает 3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 218 тысяч человек.