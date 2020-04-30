Режим контртеррористической операции введен в Екатеринбурге и пригороде

Екатеринбург, 30 апреля. Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Чкаловском районе Екатеринбурга, а также в пригородном Арамильском городском округе. Эта информация следует из сообщения, которое распространила пресс-служба УФСБ по Свердловской области.

«С 00.30 30 апреля 2020 года местного времени 30 апреля (22.30 по московскому времени 29 апреля. – Прим. ФАН) начальником УФСБ России по Свердловской области принято решение о введении правового режима контртеррористической операции. Специальные меры и временные ограничения будут действовать на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно тексту документа, операцией руководит начальник УФСБ России по Свердловской области Алексей Зиновьев. Он же является руководителем оперативного штаба Свердловской области. Руководство регионального управления ФСБ уже обратилось к жителям Екатеринбурга с пониманием отнестись к введению правового режима КТО. Отметим, что причина введения КТО на территории Екатеринбурга пока не уточняется, пишет газета «Известия».

Напомним, что год назад во Владимирской области был введен режим КТО. Силовики провели антитеррористическую операцию в Кольчугино после того, как стало известно, что в городе укрывались сторонники террористической организации. Сдаться боевики отказались, начали стрельбу, но в итоге были уничтожены — известно о двух погибших. Как выяснилось, они готовили теракт в общественном месте, а команды получали из-за рубежа. В здании, где прятались бандиты, найдены оружие и боеприпасы. Жителей ближайших домов оперативно эвакуировали, поэтому, к счастью, никто не пострадал.