Москва, 30 апреля. России удалось избежать гуманитарной катастрофы из-за эпидемии коронавируса, такой, как случилась в некоторых штатах США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Потенциал России достаточен, чтобы амортизировать любые негативные последствия кризиса и выполнить все социальные обязательства», — заявил представитель Кремля.

Ранее Песков осторожно предположил, что Россия могла выйти на плато по коронавирусу. Он добавил, что успех России в борьбе с коронавирусом во многом будет зависеть от того, насколько тщательно будут соблюдаться карантинные меры на майских праздниках.

Вечером в среду стало известно, что за минувшие сутки в Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. В целом в России за сутки зафиксировано 105 летальных случаев, общее число смертей за время пандемии составляет 976.

Во вторник президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней в стране до 11 мая включительно. Глава государства дал поручение разработать план постепенного снятия ограничений и отмены режима самоизоляции с 12 мая.