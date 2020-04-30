Песков предположил, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Москва, 30 апреля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков осторожно предположил, что Россия могла выйти на плато по коронавирусу. Однако даже в этом случае следует соблюдать режим самоизоляции.

Он отметил, что успех России в борьбе с коронавирусом во многом будет зависеть от того, насколько тщательно будут соблюдаться карантинные меры на майских праздниках.

Песков подчеркнул, что несоблюдение режима самоизоляции на майские праздники может вывести кривую по росту заболеваемости вверх.

Напомним, что в Москве и области 15 апреля был введен режим пропусков. Разрешительные бумаги необходимо получать для передвижения на общественном или личном транспорте. Кроме того, гражданам необходимо иметь цифровые пропуска для поездок на велосипеде и самокате. Аналогичную систему планируют внедрить в 21 регионе. Заявки уже получены от Костромской, Тульской, Тамбовской, Ярославской, Владимирской, Белгородской и Орловской областей.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту общее зараженных во всем мире превышает 3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 218 тысяч человек.