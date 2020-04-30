Лолита рассказала об отношениях с новым возлюбленным

Москва, 30 апреля. Певица Лолита Милявская призналась, что абсолютно счастлива в новых отношениях. По словам артистки, она только сейчас смогла ощутить счастье и заботу.

«Есть отношения, да. Я посчитала, сколько лет я была в браках — 32 года. Считайте, что я отсидела 32 года. 32 года ухаживания за мужчиной, готовки, работы на износ и еще на износ у плиты, варенья, консерванты… Господи, какое это счастье, когда теперь ухаживают за тобой!» — рассказала певица в интервью изданию «Домашний очаг».

Лолита призналась, что сейчас может быть «просто женщиной», редко подходить к плите. По ее словам, ей слегка неловко из-за того, что уже подзабыла, как готовить.

«Хорошо, что мужчина есть. Еще очень хорошо, что он занят работой. И ему, я проверила, точно не нужен пиар, медийность, сопровождение», — рассказала она.

Лолита не называет имя своего нового возлюбленного. Ранее она призналась, что ее новый избранник является солидным и успешным мужчиной, который на несколько лет ее младше. Певица также добавила, что ее мужчина «завис на карантине в другой стране», поэтому они давно не виделись.

В июле 2019 года Милявская заявила, что приняла решение расстаться со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым. По словам артистки, они с мужем стали безразличны друг другу, что привело к возникновению конфликтов. При этом Милявская напомнила, что прожила в браке с Дмитрием девять лет, однако наступила пора расстаться. Лолита призналась, что переживала из-за расставания целую неделю, но потом «плюнула».

Свой брак с Ивановым певица хочет признать фиктивным, потому что тренеру были нужны только ее деньги. По словам адвоката артистки Сергея Жорина, Дмитрий оказался «серийным» альфонсом, отмечает НСН.