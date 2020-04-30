Стилист Лисовец опубликовал в Instagram архивные фото Жанны Фриске

Москва, 30 апреля. Российский стилист и ведущий Влад Лисовец опубликовал в своем Instagram-аккаунте архивные фотографиями с певицей Жанной Фриске. Снимки были сделаны в то время, когда Лисовец работал с группой «Блестящие» и создавал для них сценические образы.

«Я был первым стилистом кто поменял отношение к слову «стилист», уже тогда оно имело нарицательный характер, были на то причины. Я был первый, кто не запел с ножницами и платьями в руках, а пошел преображать женщин на ТВ, стал первым стилистом-телеведущим», — вспоминает Лисовец.

На одной из опубликованных фотографий подписчики заметили молодую Жанну Фриске. Пользователи соцсети отметили, что им не хватает творчества исполнительницы.

«Жанна…Такая она была космическая. До сих пор думаю, что ее просто спрятали от нас и она тихо счастлива где-то очень далеко», — написали подписчики Лисовца в комментариях под опубликованными снимками.

Напомним, ранее сестра российской певицы Жанны Фриске Наталья поделилась с подписчиками архивным снимком, на котором исполнительница изображена во время последних сроков беременности. Фото девушка опубликовала в stories Instagram. На снимке виден большой живот Жанны, вероятно, снимок был сделан за несколько недель до родов. В кадре певица стоит рядом с сестрой.

Кроме того, недавно семья Фриске создала благотворительный фонд имени покойной певицы. Родители исполнительны планируют собирать деньги на помощь детям-сиротам, пишет «Газета.ru».