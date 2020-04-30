Американская компания объявила о положительных тестах препарата от COVID-19

Вашингтон, 30 апреля. Препарат Ремдесивир (Remdesivir) от американской биофармацевтической компании Gilead Sciences стал первым средством, прошедшим испытание против коронавируса.

В среду Gilead Sciences сообщила, что завершилась третья фаза открытого тестирования Remdesivir на пациентах. Одинаковые результаты у тяжело больных пациентов были как у тех, кто принимал препарат пять дней, так и тех, кто прошел 10-дневный курс.

Как передает «Интерфакс», в компании сообщили, что 52% участников испытаний выписались из госпиталя спустя две недели дней лечения.

«Исследование демонстрирует возможность лечения некоторых пациентов в течение пяти дней, что может позволить существенно увеличить число пациентов, которых можно лечить с помощью имеющихся у нас запасов Remdesivir», — заявили в компании.

Стоит отметить, что основные американские фондовые индексы в среду росли на 2-3% после новостей об успехах экспериментального препарата при лечении коронавируса.

Напомним, в настоящее время США остаются лидером по числу заражения и смертности от COVID-19. В среду число жертв коронавирусной инфекции достигло 60 207, передавал RT со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса. Всего в стране выявлено 1 028 217 случаев заражения инфекцией. 18 076 смертей зарегистрировано в городе Нью-Йорк.