Глава Минздрава Тульской области заразился коронавирусом

Тула, 30 апреля. Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк оказался заражен коронавирусной инфекцией. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что глава ведомства сделал тест на COVID-19 и он показал положительный результат. Поэтому чиновником было принято решение уйти на добровольную самоизоляцию на работе, чтобы остановить возможное распространение заболевания. В настоящее время Алексей Эрк чувствует себя хорошо.

«Да, болезнь меня не миновала. Заболевание у меня протекает в легкой форме. И учитывая тот объем работы, который сейчас выполняет министерство, я принял решение остаться на работе», — приводит слова министра здравоохранения Тульской области пресс-служба правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Тульской области с 30 апреля вводят пропуска для передвижения по региону. По последним данным, регион входит в десятку регионов России с наибольшим числом зараженных коронавирусом. В области выявили 783 случая заражения, пять человек скончались.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин распорядился ввести систему пропусков. Уникальный код необходим при въезде в регион и выезде за его пределы для поездок на работу, в медучреждение и по личным делам.