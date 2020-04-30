Владельцы британских пабов, отелей и ресторанов требуют от страховщиков миллионные выплаты

Лондон, 30 апреля. Британские отели, а также заведения общественного питания, обратились к своим страховым компаниям с требованием возместить ущерб за вынужденный простой бизнеса из-за карантинных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса. Данное коллективное обращение было сформировано инициативной группой Hospitality Insurance Action Group (HIGA).

Различные отели, рестораны, ночные клубы, бары, пабы и тому подобные заведения требуют от страховых компаний выплат в связи с фактом страхового случая, которым они считают пандемию COVID-19. В свою очередь, страховщики отказываются платить, заявив, что пандемия не входит в число страховых случаев.

Сейчас HIGA ищет помощи у юридической фирмы Mishcon de Reya, которая, вероятно, будет представлять интересы пострадавших компаний в суде. Отмечается, что общая сумма иска может превысить несколько миллионов фунтов стерлингов.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.