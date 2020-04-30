Противолодочные самолеты Северного флота выполнили тренировочные полеты

Москва, 30 апреля. Два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота РФ выполнили плановый учебный полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом сообщила пресс-служба флота.

Общая продолжительность учебного полета составила более 12 часов. За это время военные летчики отработали прохождение заданного курса на местности без ориентиров, а также показали слаженную работу при пилотировании с отсутствием наземных средств навигации. Также в задачи военных входила ледовая разведка в дальней морской зоне.

«На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16 и F-35 и британские истребители Typhoon», — цитирует представителей Северного флота РИА Новости.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что испытания новейшего гиперзвукового оружия российского производства продолжаются на Северном флоте. Предполагается, что испытания позволят в будущем качественно увеличить боевой потенциал Северного флота, а также в целом ВМФ России. Кроме того, на заседании коллегии Минобороны обсуждался вопрос выполнения плана деятельности Северного флота на 2019–2025 годы.

Напомним, в конце апреля бойцы ВДВ России впервые в мировой истории десантировались с высоты 10 км в Арктике. Прыжки выполнялись с самолетов Ил-76. В ходе учений были успешно испытаны новейшие парашютные системы специального назначения, пишет «Газета.ru».