Стало известно содержание предсмертной записки начальника нижегородского УГИБДД

Нижний Новгород, 30 апреля. Скончавшийся на этой неделе начальник УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский оставил предсмертную записку. Об этом пишет «Московский комсомолец», ссылаясь на коллег покойного.

Согласно информации издания, Ржевский оставил в письме распоряжения, касающиеся своих похорон.

«Родине верно служил, не предавал, долг выполнял. Личный состав учил только хорошему. Что происходило с подчиненными последнее время, не понимаю. Принял решение в трезвом уме и твердой памяти», — процитировал записку покойного один из его коллег.

МК.ru, со ссылкой на собственный источник, написал, что начальник УГИБДД готовил в качестве преемника своего заместителя Алексея Сатова.

Напомним, что Ржевский найден мертвым в эту среду. Об этом сообщала пресс-служба регионального управления МВД РФ.

По данным правоохранителей, тело Ржевского было обнаружено 29 апреля. Он находился в очередном отпуске. В настоящее время руководство регионального Главка назначило проведение служебной проверки, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.