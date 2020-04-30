Учредитель телеканала «Царьград» заразился коронавирусом

Москва, 30 апреля. Учредитель телеканала «Царьград» бизнесмен Константин Малофеев сообщил, что заразился коронавирусом. Он не сразу обратился к врачам, поскольку симптомы были нехарактерные для COVID-19.

В эфире своего телеканала Малофеев подтвердил, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию. При этом недомогание он почувствовал еще неделю назад.

«У меня нехарактерная симптоматика. Все это время у меня не повышалась температура. Именно поэтому я не делал тест на коронавирус. Потому что не было ни температуры, ни одышки, ни сухого кашля. У меня не было ничего, кроме слабости. Очень болела спина — верхний плечевой пояс, это связано с легкими. В таком состоянии я пролежал дня три, потом начал вставать и посчитал, что выздоравливаю», — рассказал предприниматель.

Малофеев уточнил, что тест на коронавирус он делал на дому, позднее КТ подтвердила диагноз. Бизнесмен предупредил зрителей, что COVID-19 может протекать без температуры, и призвал всех при недомогании «заказывать тест».

Вечером в среду стало известно, что за минувшие сутки в Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. В целом в России за сутки зафиксировано 105 летальных случаев, общее число смертей за время пандемии составляет 976.

Во вторник президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней в стране до 11 мая включительно, передавал RT. Глава государства дал поручение разработать план постепенного снятия ограничений и отмены режима самоизоляции с 12 мая.