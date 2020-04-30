Власти Чехии заявили о сильнейшей засухе за последние 500 лет

Прага, 30 апреля. В масштабах страны Чехии не хватает около 60% осадков. В отдельных регионах эти показатели еще выше. Об этом сообщил министр охраны окружающей среды Рихард Брабец, назвав сложившуюся ситуацию «катастрофической».

По словам Брабеца, причиной нехватки воды является минимум дождей в течение года, а также постоянно повышающаяся температура. Он также отметил, что ранее засуха наступала значительно позднее, в мае или начале июня.

«Сейчас в Чехии практически те же температуры, что были 20 лет назад значительно южнее, например, в Хорватии. Ситуацию вполне можно назвать катастрофической, поскольку нынешняя засуха является сильнейшей за последние 500 лет», — цитирует министра РИА Новости.

Брабец также отметил, что минувшая зима в Европе была практически бесснежная. Потому, еще в середине марта, местные работники сельскохозяйственной промышленности начали опасаться за судьбу предстоящего урожая. На сегодняшний день жители населенных пунктов ограничивают потребление воды до 100 литров в сутки на человека. Кроме того, запрещается использование водопроводной воды для полива садов, огородов или наполнения бассейнов.

Также Брабец отметил, что в настоящее время глубина реки Эльба в районе города Усти-над-Лабем составляет около 1,5 метров, что почти вдвое меньше обычного уровня. Это создает угрозу для промышленного судоходства. Однако значительно хуже ситуация обстоит на на реках Влтаве и Мораве, притоки которых почти полностью высохли.

Напомним, ранее немецкие метеорологи предупредили правительство Германии о возможной засухе. В озерах и реках страны зарегистрирован низкий уровень воды. Это уже привело к сбою речных грузоперевозок. Дождей в стране нет уже 1,5 месяца, пишет «Газета.ru».