В ВОЗ назвали сроки начала ослабления режима самоизоляции в России

Москва, 30 апреля. Ситуация с коронавирусом в России может позволить снять часть ограничительных мер через две недели, если закрепится тенденция к сокращению темпов роста числа зараженных, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

«Я очень рада, что последние 10 дней мы наблюдаем снижение темпа роста, а сегодня в Москве мы увидели значительное снижение случаев заражения. Конечно, за этим нужно очень осторожно следить в следующие две недели, и тогда, надеемся, мы сможем перейти в фазу, когда можно будет постепенно ослаблять ограничивающие меры», — цитирует Вуйнович агентство ТАСС.

По данным на 29 апреля, в России было зафиксировано 99 399 случаев заражения COVID-19 (+5 841 за сутки), 10 286 пациентов выздоровели, 972 человек скончались. Вечером в среду стало известно, что за минувшие сутки в Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом.

В связи с риском распространения инфекции в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в России, передавал RT. Таким образом, длинные «майские выходные» продлятся с 1 по 11 мая включительно. Глава государства обратил внимание, что чем строже россияне будут соблюдать меры по самоизоляции в эти дни, тем быстрее получится победить эпидемию. По словам Путина, начало мая будет решающим в борьбе с коронавирусом.