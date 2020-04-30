Кураев заявил, что не переживает из-за отстранения от службы

Москва, 30 апреля. Протодиакон Андрей Кураев прокомментировал решение патриарха Кирилла временно отстранить его службы. По его словам, он не особо волнуется из-за произошедшего.

Кураев рассказал, что сейчас скорбит об умершем духовнике московских священников протоиерее Георгии Брееве. Он скончался в среду от двусторонней пневмонии.

«Именно он давал мне рекомендацию в семинарию 35 лет назад. Я сегодня об этом больше переживаю. В очередной раз осиротел», — сказал он.

Также священник заявил, что недавно купил своим внучкам плюшевого медвежонка и это событие для него «актуальнее и важнее», чем отстранение от службы.

Напомним, что патриарх Кирилл временно запретил Кураеву проводить службы. Причиной стали высказывания протодиакона о бывшем настоятеле Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерее Александре Агейкине. Последний 21 апреля скончался от осложнений из-за коронавируса.

В России, как и в других странах, в связи с пандемией, вызванной коронавирусом, введены серьезные карантинные ограничения. Пока эти ограничения не коснулись церковных служб, однако многие конфессии сами ограничивают молитвенные собрания верующих и отказываются от многих мероприятий.

Напомним, что ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, журналист Владимир Легойда ответил на слухи о том, что Российская православная церковь якобы скрывает масштабы заражения священников коронавирусом. По словам представителя РПЦ, данная информация не имеет под собой никаких оснований. Представитель РПЦ также отметил, что в настоящее время все службы в Москве и Подмосковье проходят без прихожан. При этом каждый из священнослужителей имеет право самостоятельно оповестить людей о заражении, если подобное произойдет.