ЛНА в одностороннем порядке прекратила боевые действия в честь Рамадана

Триполи, 30 апреля. Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий в честь священного месяца для мусульман Рамадана. Об этом заявил официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмед Мисмари.

«В ответ на призыв дружественных стран генеральное командование [ЛНА] объявляет о прекращении всех боевых действий в одностороннем порядке, оставляя за собой право незамедлительно и жестко отвечать на любые нарушения со стороны террористических группировок», — цитирует слова Мисмари «Аль-Хадас».

Отметим, в понедельник бригадный генерал ЛНА Халид Махджуб заявил, что ливийская армия солидарна с призывом Европейского союза соблюдать гуманитарное перемирие в Ливии. Он выразил уверенность в том, что бандформирования так называемого Правительства национального согласия (ПНС) не откажутся от боевых действий.

По словам главы Управления ЛНА по поддержанию морального духа, армия Халифы Хафтара поддерживает гуманитарное перемирие в любом виде.