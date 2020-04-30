Газманов вместе с другими звездами посвятил трогательную песню врачам

Москва, 30 апреля. Певец Олег Газманов выпустил песню и клип, посвященные борцам с коронавирусом. В поздравлении работников скорой помощи приняли участие и другие звезды отечественного шоу-бизнеса. Например, Сергей Жуков, Валерий Сюткин, Александр Буйнов и другие.

Отечественные музыканты работали над клипом, находясь, как и многие граждане России, дома в самоизоляции. Ролик артисты приурочили ко Дню работника скорой помощи.

«Моя мама много лет работала врачом на скорой в Калининграде. Низкий поклон вам, дорогие медики! Особенно в эти тяжелые времена», — написал Газманов.

Артист также отметил, что из-за самоизоляции у него нет возможности встретиться с клипмейкерами и сделать хорошую съемку. Поэтому артисту пришлось смонтировать ролик самому, а видео выступлений другие артисты записывали сами на телефон и отправляли Газманову.

«Очень хочется, чтобы эта песня и клип вас улыбнули и подняли настроение», — пояснил певец в своем Instagram.

Пользователи социальных сетей с теплотой отреагировали на необычное видео. Клип стал быстро набирать популярность, и менее чем за сутки его посмотрели 1,5 млн человек.

Напомним, ранее сын Олега Газманова Родион рассказал о том, как артист сейчас живет в режиме самоизоляции. Сын Газманова отметил, что артист никого не впускает и не выпускает, выдерживая полную изоляцию. В середине марта сестра композитора Игоря Крутого организовала вечеринку по случаю своего дня рождения. Мероприятие посетили многие российские звезды, в том числе Лев Лещенко и Олег Газманов, пишет «Газета.ru».